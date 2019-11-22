Ихтиолог посоветовал, что делать при встрече с ядовитой рыбой-шаром в Турции

Анкара, 22 ноября. В последние годы в Средиземное море стала проникать ядовитая рыба-шар, к которой нельзя прикасаться и употреблять ее в пищу. На юге Турции уже был зафиксирован случай нападения этой рыбы на ребенка. Однако этот инцидент оказался исключением, заявил турецкий ученый-ихтиолог Дениз Айас, рассказав, как необходимо вести себя при встрече с подобной рыбой.

Инцидент с ребенком произошел в городе Анамур. Известно, что 8-летний ребенок купался на мелководье, когда рыба откусила ему палец на левой руке.

«Нет данных, что она нападает на людей. Случившийся в Анамуре инцидент связан, по моему мнению, с тем, что ребенка укусила рыба, находившаяся в состоянии сильного стресса или агонии после того, как рыбаки поймали ее в свои сети и выбросили обратно в море, потому что есть ее нельзя из-за токсичности», — прокомментировал инцидент ученый.

Он также отметил, что данный инцидент является единственным случаем нападения рыбы-шара на человека. Обычно данная особь считается опасной только в качестве продукта питания.

«Если вы встретите выброшенную на берег или мелководье рыбу-шар, то не прикасайтесь к ней, не берите в руки и не употребляйте в пищу», — цитирует турецкого ученого РИА Новости.

От также отметил, что рыба-шар пришла в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Но данный процесс миграции происходит уже в течение последних ста лет. Жителям России же беспокоиться нечего. Ядовитая рыба до Черного моря пока не добралась.