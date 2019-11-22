Джабаров назвал комичной попытку Украины оспорить решение Дании по «СП — 2»

Москва, 22 ноября. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы Украины оспорить решение Дании разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП — 2») в своих территориальных водах.

«Непонятно, почему на Украине хотят осуждать Данию за ее решения. Все это выглядит комично. Ради того, чтобы вернуть российский газ в свою газотранспортную систему, Киев постоянно пытается как-то саботировать другие маршруты», — цитирует представителя СФ RT.

По словам Джабарова, Киев отвергает любые предложения России по сохранению транспортировки газа через территорию Украины. Сенатор выразил мнение, что решение украинских властей не может иметь никаких последствий, и Дания не обратит на него внимания. Джабаров подчеркнул, что рассматривать подобные апелляции не станет «ни один нормальный суд».

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2», сообщила «Газета.ру». По мнению чиновника, Киев может использовать экономический аспект при оспаривании решения. В то же время он признал, что проект «все равно будет как-то реализовываться».

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ведется строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 км «Северного потока — 2» (по обеим ниткам) — это более 80% всей длины газопровода. Необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии.