Правительство Украины намерено утвердить страховую цену на газ для населения

Киев, 22 ноября. Правительство Украины планирует с 1 января 2020 года утвердить страховую цену на газ для населения. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель.

«С 1 января людям будет предложена определенная цена, то есть это страховая цена на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона», — заявил Оржель.

Министр отметил, что страховочная цена в настоящее время составляет около семи тысяч гривен (289 долларов) за тысячу кубометров с ПДВ. Он добавил, что в случае остановки транзита российского газа через территорию Украины, топливо на рынке подорожает, и в выигрыше останутся «застрахованные» потребители. Если транзит продолжится, газ подешевеет и заключившие «страховые» договоры покупатели будут платить больше.

Ранее американский танкер со сжиженным природным газом для Украины прибыл в СПГ-терминал Свиноуйсьце в Польше, сообщила «Газета.ру». Поставка происходит на фоне трудных переговоров о транзите между Киевом и Москвой.

На Украине заверяют, что американский газ дешевле российского, но эксперты считают, что это не так. Профессор по экономике энергетики в Europe business school в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама заявил, что Киеву следует уладить конфликт с «Газпромом» и обеспечить для себя гарантии поставок газа после ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».