Эксперты выяснили, автомобили с каким двигателем выгоднее

Москва, 22 ноября. В Центре отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ подсчитали, машины с каким типом двигателя выгоднее для автовладельцев. Как выяснилось, дешевле всего ездить на электромобиле, однако сами по себе такие технологии пока дороже остальных.

По данным экспертов, в среднем за одну неделю автомобилист проезжает 335 километров, что равняется 17,5 тысячам километров в год. Если рассчитывать из этих параметров, то на фоне традиционного бензина выгодным покажется газ. Однако, чтобы перевести автомобиль на альтернативный вид топлива, владельцу придется отдать около 50 тысяч рублей.

Но по заверению экспертов, данные расходы должны окупиться.

«При расходе бензина в городской среде, в среднем это около девяти литров на 100 километров, получаем еженедельные траты чуть более 1310 рублей. Самым популярным газомоторным топливом для автомобилей является пропан-бутан. Однако при более низкой цене, его расход увеличивается примерно на 15–20%. Данные факторы в совокупности все равно приводят к экономии: траты на газовое топливо составляют около 725 рублей в неделю» — пояснила РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина.

Далее аналитик сравнила два автомобиля. Отечественную Lada Vesta, которая работает на бензине и электромобиль Nissan Leaf. Расход первого – 9,3 литра в городе, то есть 1355 рублей. Заправка газом подобной машины обойдется в 750 рублей. Nissan для преодоления того же расстояния потребуются чуть более двух полных зарядов в неделю. 335 километров автомобиль может проехать, затратив 84 кВт.ч электроэнергии, что будет стоить около 300 рублей.

Однако при выборе стоит учитывать тот факт, что в настоящее время новый отечественный автомобиль с ДВС можно приобрести за 600 тысяч рублей. Электромобиль Nissan Leaf же выйдет почти в 3 миллиона рублей.