Бойцы ЛНА захватили турецкую бронемашину

Триполи, 22 ноября. Бойцы 106 батальона Ливийской национальной армии (ЛНА) захватили турецкую бронированную машину (ББМ), сообщают источники в Twitter.

Как стало известно в ночь на пятницу, 106 батальон ЛНА захватил турецкую бронемашину. Подтверждающее эту информацию видео было опубликовано военными в Twitter.

المدرعات التركية لميس غنائم في قبضة اللواء 106 مجحفل pic.twitter.com/vJoJlcUi1p — غصة الخوارج (@LiBya_73) November 21, 2019

Отметим, что общественные деятели неоднократно указывали на то, что Турция нарушает оружейное эмбарго ООН, поставляя ПНС Ливии, связанному с террористическими организациями, современную военную технику и инструкторов. О неоднократном нарушении Турцией резолюции Совета Безопасности ООН не раз становилось известно, в том числе со слов командиров ЛНА.

Так, Анкара на гражданском судне поставила в Мисурату, захваченную боевиками из ПНС Ливии, бронированные боевые машины (ББМ), сообщал пресс-секретарь главного командования ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари. Он отмечал, что турецкая сторона нарушила поставкой не только оружейное эмбарго, но и международное гуманитарное право. Оно запрещает транспортировать военную технику при помощи гражданских судов и самолетов, а также использовать гражданские здания для ее хранения.

Напомним, после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране начался затяжной кризис, в условиях которого активизировались исламистские группировки. Сейчас столица страны, Триполи, — город расположен на западе Ливии — находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия. Эта искусственно созданная структура во главе с Файезом Сарраджем связана с рядом вооруженных группировок, в состав которых входят боевики запрещенных в России организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1.

Весной 2019 года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала новую фазу антитеррористической операции «Аль-Карама», которая нацелена на освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.