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Россия

Иванов рассказал, сколько мусоросжигательных заводов нужно России

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Иванов рассказал, сколько мусоросжигательных заводов нужно России

Москва, 22 ноября. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов заявил, что Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводов.

«Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводов, каждый из которых производит либо тепло, либо электроэнергию», — цитирует Иванова РИА Новости.

Спецпредставитель президента добавил, что работа таких заводов требует субсидий от государства, так как производимая ими электроэнергия будет дороже, чем у традиционных ТЭЦ. Иванов подчеркнул, что во всем мире государство дотирует производство тепла или электроэнергии, «чтобы не закатывать мусор в землю».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра природных ресурсов и экологии. Румянцев также станет куратором мусорной реформы.

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Источник: РИА Новости
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