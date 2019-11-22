Диетолог рассказала, как избежать набора веса при отказе от курения

Москва, 22 ноября. Проблемы с весом появляются у людей, которые не справились с так называемым синдромом отмены, рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Специалист дала простые советы, как избежать набора веса при отказе от курения.

«Когда человек бросает курить, у него возникает так называемый синдром отмены. Он пытается компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина тем, что начинает, сам не замечая этого, подъедать сладкую и жирную еду, поэтому люди и набирают вес», — заявила «Известиям» Макиша.

По словам диетолога, выраженный синдром отмены при отказе от курения проходит в течение двух-трех недель. В это время особенно важно соблюдать режим питания: полноценный завтрак, обед, ужин, а в перекусах отдавать предпочтение овощам (свежие морковь, огурцы, редиска; из фруктов: яблоко или груша).

Бросить курить помогает прием специальных таблеток, с постепенным уменьшением дозы никотина, рассказала Макиша.

Отметим, как сообщал RT, по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. В период с января по октябрь спрос на сигареты упал на 5%. При этом сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет.

Ученые же приходят к выводу, что электронные сигареты оказывают прямое влияние на ухудшение здоровья. Как передавала «Газета.ру», сотрудники медцентра Майнцского университета под руководством Томаса Мюнцеля выяснили, что даже кратковременное использование электронных сигарет вызывает эндотелиальную дисфункцию — причину многих сердечно-сосудистых заболеваний.