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Диетолог рассказала, как избежать набора веса при отказе от курения

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Диетолог рассказала, как избежать набора веса при отказе от курения

Москва, 22 ноября. Проблемы с весом появляются у людей, которые не справились с так называемым синдромом отмены, рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Специалист дала простые советы, как избежать набора веса при отказе от курения.

«Когда человек бросает курить, у него возникает так называемый синдром отмены. Он пытается компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина тем, что начинает, сам не замечая этого, подъедать сладкую и жирную еду, поэтому люди и набирают вес», — заявила «Известиям» Макиша.

По словам диетолога, выраженный синдром отмены при отказе от курения проходит в течение двух-трех недель. В это время особенно важно соблюдать режим питания: полноценный завтрак, обед, ужин, а в перекусах отдавать предпочтение овощам (свежие морковь, огурцы, редиска; из фруктов: яблоко или груша).

Бросить курить помогает прием специальных таблеток, с постепенным уменьшением дозы никотина, рассказала Макиша.

Диетолог рассказала, как избежать набора веса при отказе от курения

Отметим, как сообщал RT, по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. В период с января по октябрь спрос на сигареты упал на 5%. При этом сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет.

Ученые же приходят к выводу, что электронные сигареты оказывают прямое влияние на ухудшение здоровья. Как передавала «Газета.ру», сотрудники медцентра Майнцского университета под руководством Томаса Мюнцеля выяснили, что даже кратковременное использование электронных сигарет вызывает эндотелиальную дисфункцию — причину многих сердечно-сосудистых заболеваний.

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Источник: Известия
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