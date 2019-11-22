Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Москва, 22 ноября. Украинская певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann, которую солист Rammstein Тилль Линдеманн основал с шведским музыкантом и музыкальным продюсером Петером Тэгтгреном. Изображением исполнительница поделилась в соцсети Instagram.

Лобода опубликовала постер с названием музыкального коллектива, сопроводив публикацию подписью «Frau & Mann» (женщина и мужчина). Подпись дублирует надпись на изображении.

На постере показано, как исполнительницу в легком платье на руках вносит в дверь космонавт. В дверном проеме виден космос, на заднем плане изображены основатели Lindemann. Внизу постера подписаны имена Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.

Подписчики певицы в Instagram в комментариях предположили, что публикация может оказаться постером к клипу и песне группы Lindemann.

Ранее Линдеманн опубликовал шуточное видео из Санкт-Петербурга, сообщила «Газета.ру». В ролике одетый в плащ музыкант дерется с космонавтом под мелодию «Калинка моя». Действие разворачивается на Дворцовой площади. Издание отмечает, что Линдеманн и Тэгтгрен изображают космонавта Зигмунда Йена и немецкого политика Эриха Хонеккера, повторяя сцену из клипа Deutschland.

В октябре солист Rammstein рассказал поклонникам, что снимает новый клип в Санкт-Петербурге. Музыкант опубликовал в Instagram фото с киностудии. Съемки проходили на площадке «Ленфильма». Второй альбом группы Lindemann Frau & Mann выйдет 22 ноября.