ДНК дьявольских червей поможет человечеству спастись при глобальном потеплении

Вашингтон, 22 ноября. Ученые из США расшифровали геном дьявольского червя (Halicephalobus Mephisto). Данный вид был обнаружен на глубине нескольких километров под земной поверхностью. Открытие может помочь человечеству в будущем адаптироваться к глобальному потеплению.

Биологи из Американского университета провели генетическое исследование Halicephalobus Mephisto, чтобы выяснить, как он может обитать на глубине до 3,6 км под поверхностью земли, где никакой другой многоклеточный организм не выживает.

Halicephalobus Mephisto, или дьявольские черви, названы по имени мифического злого духа Мефистофеля — подземного демона из немецких легенд. Черные черви, чья длина составляет всего около 0,5 мм — самые глубокоживущие многоклеточные организмы на планете Земля, передает RT.

По данным исследования, геном Halicephalobus Mephisto содержит большое количество белков Hsp70. Эти гены имеют способность быстро регенерировать после повреждения высокими температурами. Выяснилось, что белки — самовоспроизводящиеся.

Ученые пришли к выводу, что делая копии генов, животное защищалось от агрессивного воздействия внешней среды.

По мнению ученых, это открытие приближает их к пониманию механизмов выживания на нашей планете. Кроме того, это может помочь человечеству в будущем адаптироваться к глобальному потеплению.

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