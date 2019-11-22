Моралес рассказал о покушении со стороны командующего ВВС

Сукре, 22 ноября. Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил, что падение его вертолета 4 ноября стало следствием покушения со стороны командующего боливийских ВВС Хорхе Терсероса.

«Покушение совершил командующий Военно-воздушными силами генерал Терсерос, который после этого дня сильно изменился», — подчеркнул в интервью телеканалу RT Моралес.

По словам экс-президента, оппозиционер Луис Камачо накануне покушения заявлял, что «все увидят, как падет Эво», но пассажирам и пилотам совершившего жесткую посадку вертолета удалось выжить.

Причиной инцидента, согласно версии ВВС Боливии, стала поломка хвостового винта, сообщила газета «Известия».

Высший избирательный суд Боливии 25 октября объявил о победе Моралеса на президентских выборах. Однако оппозиция заявила о массовых нарушениях. Глава государства назначил новые выборы, но позже покинул пост президента и уехал из страны.

Вслед за ним в отставку ушло высшее руководство Боливии. Власть в стране перешла вице-спикеру сената Жанин Аньес.