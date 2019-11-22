Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Москва, 22 ноября. С первого июля 2020 года при получении водительских прав россияне будут проходить тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем, говорится в приказе Минздрава России. Таким образом ведомство перенесло изменение правил прохождения медкомиссии водителями, которое ранее вызвало бурный ажиотаж по всей России.

«Соответствующий приказ уже подписан министром (здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой) и зарегистрирован», — говорится в сообщении ведомства.

Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября. Предполагалось, что автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Выяснилось, что новые изменения приведут к значительному подорожанию процедуры. В нескольких регионах РФ выстроились огромные очереди из желающих пройти медосмотр по старой цене.

В Казани ажиотаж и вовсе стал причиной трагедии: в наркодиспансере в очереди за справкой скончался 73-летний пенсионер. Сообщения об этом вызвали гнев президента РФ Владимира Путина. Изменения в правила он назвал чушью. Он отметил, что чиновники должны были обратить внимание на то, что стоимость новых справок составляет почти половину минимального размера оплаты труда.

«Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — негодовал Путин.

По словам президента, дополнительные обследования, в том числе связанные с употреблением наркотических средств, необходимы, так как речь идет о безопасности на дорогах. Однако все изменения по этому поводу «надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы».

После этого замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил, что вступление приказа в силу решено отложить. По его словам, методы освидетельствования проанализируют «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

«Известия» обращают внимание, что эксперты поставили под сомнение необходимость проверять на алкоголь и наркотики всех водителей без исключения. Сложное исследование, из-за которого и возросла цена, предлагается проводить только для группы риска.