В Новороссийске закрыли школы и ввели режим ЧС из-за урагана

Новороссийск, 22 ноября. Из-за сильного ураганного ветра, достигающего в порывах 38 метров в секунду, в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. Решение перевести все экстренные службы в режим полной готовности было принято правительством города и губернатором.

«В связи с усилением ветра в Новороссийске… провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации», — цитирует ТАСС мэра города Игоря Дяченко.

Из-за сложившейся ситуации в школах города отменены занятия, однако детские сады продолжают свою работу. Предположительно, непогода сохранится в течение всей пятницы.

Напомним, в прошлом месяце мощный ураган обрушился на Санкт-Петербург. Мощный шторм оставлял за собой поваленные деревья и столбы, кроме того, в городе прошел мощнейший град.