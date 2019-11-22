В Новороссийске закрыли школы и ввели режим ЧС из-за урагана

Новороссийск, 22 ноября. Из-за сильного ураганного ветра, достигающего в порывах 38 метров в секунду, в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. Решение перевести все экстренные службы в режим полной готовности было принято правительством города и губернатором.
«В связи с усилением ветра в Новороссийске… провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации», — цитирует ТАСС мэра города Игоря Дяченко.
Из-за сложившейся ситуации в школах города отменены занятия, однако детские сады продолжают свою работу. Предположительно, непогода сохранится в течение всей пятницы.
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Ситуация с ухудшением погодных условий в Новороссийске и введенный режим ЧС на контроле губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева @kondratyevvi #Repost @kondratyevvi • • • • • • Novorossisk, Krasnodarskiy Kray, Russia В Новороссийске сложная погодная ситуация: в ближайшие часы и завтра утром ожидается ураганный ветер и волны высотой до трех метров. Уже повреждена крыша одной из школ. ⠀ В городе будет введен режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды. При необходимости задействуем спасателей и технику из соседних муниципалитетов. Глава города @dyachenko_nvrsk держит ситуацию на личном контроле. ⠀ Отдельно обращаюсь к жителям Новороссийска: будьте предельно осторожны, берегите себя и не выходите из дома без крайней необходимости. #новороссийск #экстренноепредупреждение #чс #ураган #краснодарскийкрай
Напомним, в прошлом месяце мощный ураган обрушился на Санкт-Петербург. Мощный шторм оставлял за собой поваленные деревья и столбы, кроме того, в городе прошел мощнейший град.