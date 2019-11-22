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Банки могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам

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Банки могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам

Москва, 22 ноября. Крупнейшие банки России могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам и начать использовать удаленную идентификацию в программах лояльности.

Такая возможность появилась после того, как Центробанк снизил требования к обязательным резервам по ссудам сдавшим в Единую биометрическую систему (ЕБС) слепки клиентам. Насколько могут быть снижены проценты, пока не уточняется. Идею рассматривают в «Открытии», Промсвязьбанке, «Абсолюте», «Хоум Кредит» банке и «Ак Барсе», сообщает со ссылкой на кредитные организации газета «Известия».

В Банке России изданию пояснили, что банки с конца сентября могут помещать в портфель с уменьшенным размером резервов ссуды россиян с подтвержденной биометрией. Но при смене паспортных данных у заемщика, банки увеличивают обеспечение по кредитам. Теперь, в случае изменения данных, если клиент сдавал слепок, этой процедуры можно избежать.

Представители банков сообщили газете, что хотят таким способом привлечь новых клиентов, снизить риски при проверке заемщика и сократить время на обслуживание.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении проект закона, направленного на упрощение получения нотариальных услуг. Документом предусматривается расширение перечня нотариальных действий, которые могут быть совершены удаленно. В их числе свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, а также принятие в депозит денежных средств. 

Кроме того, законопроектом предлагается ввести возможность подтверждения личности обратившегося к нотариусу гражданина через единую биометрическую систему. Таким образом, россияне смогут получать соответствующие услуги, не предъявляя паспорта.

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Источник: Известия
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