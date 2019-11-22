Москва, 22 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «арьергардным боем» возможную апелляцию Киева на решение Дании по «Северному потоку — 2». Российский сенатор считает, что в борьбе с проектом Киев больше потеряет, чем приобретет.

«Намерение Киева подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2» выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

В четверг министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2». Как передавал RT, по мнению чиновника, Киев может использовать экономический аспект при оспаривании решения.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против строительства выступают Украина и США. Украинские власти опасаются, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» страна лишится транзита российского газа. В Киеве уверяют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности ЕС. С аналогичными заявлениями выступают и в Вашингтоне. Как неоднократно отмечали эксперты, за обвинениями со стороны американцев скрывается желание США продвигать свой более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Отметим, что Киев далеко не в первый раз пытается помешать строительству российского газопровода. В начале ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу с призывом оказать противодействие осуществлению проекта. Как передавала «Газета.ру», Рейнсалу, в свою очередь, отметил, что нужно скоординировать действия, которые будут противодействовать строительству газопровода.