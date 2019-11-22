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Помощник президента назвал три группы мер для улучшения экономики России

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Помощник президента назвал три группы мер для улучшения экономики России

Москва, 22 ноября. В своем новом интервью помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал три группы мер, которые необходимы для разогрева отечественной экономики. Среди них, по мнению политика, находится улучшение инвестклимата в стране, повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами.

Для улучшения инвестиционного климата, по мнению помощника президента, необходимо снизить давление на бизнес со стороны силовых органов. А чтобы обеспечить предприятия новыми сотрудниками, нужна модернизация всей сферы профобразования, а для этого необходимо создание специальных обучающих центров, заявил политик в интервью «Известиям».

Также Андрей Белоусов отметил необходимость удешевить заимствования, что в свою очередь потребует снижение ставки Банка России до 5%.

«У нас инфляция в начале следующего года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель», — пояснил Белоусов.

Напомним, 20 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявил, что инфляция в России в начале будущего года может быть меньше 3%. При этом он обратил внимание, что инфляция падает еще быстрее, чем предполагалось, а это чревато определенными рисками для оживления экономики и для роста совокупного спроса.

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Источник: «Известия»
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