Джигурда объяснил отказ от ЭКО боязнью повторить судьбу Заворотнюк и Фриске

Москва, 22 ноября. Российский эпатажный актер Никита Джигурда признался, что не против завести шестого ребенка. Однако его 44-летняя бывшая супруга Марина Анисина выступает категорически против процедуры ЭКО, опасаясь повторить судьбу Анастасии Заворотнюк и погибшей Жанны Фриске. По некоторым данным, именно ЭКО спровоцировало у артисток опухоль мозга.

Джигурда, через два года планирующий отметить 60-летие, имеет пятерых детей. Сын Владимир появился в первом браке, сыновья Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан родились от второй (гражданской) жены. В браке с Анисиной на свет появились сын Мик-Анжель-Кристи и дочь Эва-Влада.

В интервью порталу «Дни.ру» артист признался, что был бы не против завести еще одного ребенка.

«Мне 58 лет, богине Анисиной — 44, поэтому в теории мы могли бы еще раз попытаться стать родителями, хотя бы при помощи ЭКО. Но Марина категорически против. Просто мы очень боимся страшной судьбы Жанны Фриске и Насти Заворотнюк. Марина на все мои предложения попробовать отвечает: «Пожалей меня!» — рассказал актер.

Анисина и Джигурда официально развелись. Однако, по словам актера, это ничего не изменило в их отношениях.

«Для меня Марина всегда будет богиней, матерью моих детей. И, надеюсь, мы вскоре опять будем мужем и женой по документам», — рассказал он.

Напомним, Жанна Фриске во время беременности узнала об онкологическом заболевании. После рождения сына певица стала лечиться в различных клиниках, но победить рак она не смогла. Вокалистки не стало в июне 2015 года, ей было 40 лет.

Летом этого года СМИ стало известно о раке головного мозга Анастасии Заворотнюк. Артистка уже давно не появляется на публике, семья комментариев о состоянии звезды не дает, однако знакомые уверяют, что знаменитость тяжело больна.

Ранее участник шоу «Ледниковый период» сообщил, что популярная актриса пошла на поправку. По его словам, в данный момент ничего ее жизни не угрожает. Решающую роль в выздоровлении телезвезды сыграл вовремя поставленный диагноз, а также помощь высококлассных врачей и прием дорогостоящих лекарств, подчеркнул он.

Однако в среду в соцсетях поползли слухи о смерти Заворотнюк. Информацию позднее опровергли родственники артистки.