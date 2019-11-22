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Врачи рассказали, как можно легко снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Врачи рассказали, как можно легко снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Москва, 22 ноября. Чтобы снизить риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, достаточно включить в свой рацион питания бобовые, чечевицу и горох, считают специалисты.

По словам медиков, в данных продуктах содержится много белка, клетчатки и других микроэлементов. В частности отмечается, что в бобах мало жиров, они имеют низкий гликемический индекс и в них буквально отсутствует холестерин.

«Добавление бобов в наш рацион может стать мощным средством борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и помочь в снижении кровяного давления», — цитируют «Известия» врачей американского комитета по ответственной медицине.

Тем временем британские ученые объяснили, почему нарушение кровообращения в мозге чаще встречается у людей, полностью отказавшихся от приема мяса в пищу. По их данным, у мясоедов на 10% выше риск инфаркта, а веганы наоборот в три раза чаще страдают от инсульта.

Возможно, что одной из причин кровоизлияния в мозг стал недостаток витамина B12 в рационе веганов. Дефицит этого витамина приводит к анемии, нарушениям нервной системы. Прием продуктов животного происхождения может восполнить нехватку этого элемента. Для нормальной работы мозга также необходимы омега-3 жирные кислоты.

Напомним, ранее врач-гастроэнтеролог рассказал, чем опасны маринованные огурцы в сочетании с алкоголем. По словам медика, уксус, который используется в качестве консерванта в данном виде закуски, может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта.

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Источник: «Известия»
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