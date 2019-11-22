Истребители ВКС РФ 19 раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов

Москва, 22 ноября. За последнюю неделю у границ РФ российские летчики ВВС совершили 19 подъемов истребителей для того, чтобы не допустить нарушения пересечений Госграницы РФ.

По данным инфографики, которую в пятницу опубликовала газета Вооруженных сил России «Красная звезда», всего воздушную разведку вдоль границ страны вели 28 иностранных летательных аппаратов.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — сообщает издание, отмечая, что за это время было также проведено 163 летные смены на 48 аэродромах страны.

Напомним, ранее стратегический бомбардировщик B-52H и сопровождавший его истребитель F-16 опасно приблизились к аэродрому «Хмеймим» в Сирии, где находятся воздушные средства ВКС РФ. В Совфеде не исключают, что данный маневр мог быть провокацией России со стороны США.