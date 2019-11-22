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Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

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Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Дамаск, 22 ноября. Подразделения военной полиции РФ провели в Сирии патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого в Сочи 22 октября. 

В четверг подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Шейрек — Кара-Мания в провинции Хасака, Кобани — Хувайш, Аджами — Авшария, Аджами — Бозгекли в провинции Алеппо. 

Турция 9 октября объявила начало антитеррористической военной операции против курдских боевиков и террористов группировки «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира», сообщал RT. Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. 

Ранее стало известно, что Минобороны РФ решило усилить работающую в Сирии военную полицию вертолетами Ми-8 и Ми-35. Боевые машины осуществляют наблюдение с воздуха, а также сопровождают военную полицию и колонны с гуманитарной помощью. 

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

1 Организация запрещена на территории РФ.

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