«Победа» предупреждает Минтранс о риске катастроф из-за повреждений шасси в аэропортах РФ

Москва, 22 ноября. Авиакомпания «Победа» назвала некачественные осмотр и очистку взлетно-посадочных полос (ВПП) сотрудниками российских аэропортов, в том числе «Внуково» и «Пулково», причиной постоянных повреждений шасси. Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков обращает внимание, что это может стать причиной авиакатастрофы.

Как сообщает РБК, Калмыков направил письмо в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в котором изложил свои опасения. По его словам, сложилась устойчивая динамика «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту «Внуково» и в петербургском «Пулково».

Глава авиакомпании назвал неэффективными действующие подходы к осмотру и очистке ВПП от посторонних предметов. По его словам, за прошлый год шасси самолетов «Победы» были порезаны или проколоты 50 раз. За 10 месяцев текущего года повреждения получили 104 лайнера. При этом он обращает внимание, что осмотры ВПП после инцидентов не выявили причин повреждений шасси. А значит опасность не устранена.

«Выявление причин повреждения авиашин не регламентировано, поэтому в большинстве случаев осмотр должностными лицами аэродромов проводится в автомобиле на высокой скорости, что само по себе свидетельствует о «формальном подходе к визуальному осмотру», — цитирует РБК главу лоукостера.

Калмыков обратился к Дитриху с просьбой провести анализ случаев повреждений, разработать изменения в Федеральные авиационные правила по порядку осмотра элементов летного поля.

В конце октября сообщалось, что «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро. Как передавала «Газета.ру», повышение цены на рейсы из-за рубежа связано с запретом авиакомпании взимать отдельную плату за регистрацию пассажиров на стойках зарубежных аэропортов. «Победа» включила плату в тариф.

В начале года лоукостер внес дополнения в действующие правила провоза ручной клади в соответствии с предписанием Верховного суда России, передавал RT. По словам Калмыкова, клиентам дали возможность самим выбрать, какими правилами им удобнее пользоваться: «взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках... габаритов 36 × 30 × 27 см, или... взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами до 36 × 30 × 4 см плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил».