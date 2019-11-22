Самолет из Турции аварийно сел в Одессе, есть пострадавшие

Одесса, 22 ноября. Самолет «Турецких авиалиний», вылетевший из Стамбула, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы. Борт дважды заходил на посадку и уперся «носом» в землю при приземлении.

Как сообщает «Страна.uа», инцидент произошел вечером в четверг. После посадки носовая часть самолета, выполнявшего рейс Стамбул — Одесса, буквально уперлась в землю. Пассажиров эвакуировали по трапу, установленному у хвостового выхода. Известно, что несколько человек пострадали, однако точное число на данный момент официально не сообщается.

На месте работают следователи.

Один из пассажиров аварийно севшего самолета сообщил, что в Одессе был сильный ветер.

«Были открыты шасси, но в метре от дороги поднялся вверх. Полетал круг. И снова начал спускаться. И в тот момент, когда коснулись земли, пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. Он съехал с полосы и остановился в поле. Случилась гробовая тишина, когда началось торможение», — рассказал он.

По данным издания, за минувшие сутки в международном аэропорту Одессы при взлете и посадке два самолета повредили передние стойки.

Федеральное агентство новостей связалось с российским консульством для уточнения, были ли на борту россияне. Информацию об авиаинциденте в дипмиссии узнали от корреспондента ФАН. Данные о пострадавших россиянах не поступали.

Помощник депутата Одесского облсовета Николай Нгуен опубликовал видео эвакуации пассажиров и добавил, что никто из людей не пострадал, они отделались шоком.