В Дагестане женщина не захотела воспитывать дочь и утопила ее в реке

Махачкала, 22 ноября. В Республике Дагестан местная жительница предстанет перед судом за убийство 17-летней дочери. Мать не захотела заниматься воспитанием и развитием девушки, поэтому утопила ее в реке, сообщает местный Следственный комитет.

Инцидент произошел в селе Чонтаул Кизилюртовского района республики. Известно, что в сентябре прошлого года 27-летняя женщина отвела свою дочь к пойме реки, протекающей неподалеку от их дома. Там она силой погрузила ребенка в воду и удерживала, пока не убедилась, что дочь утонула. После убийца скрылась с места происшествия.

Спустя три дня тело девочки было найдено в реке.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщают следователи.

Напомним, год назад в городе Лунинце Брестской области Белоруссии 28-летний отец обнаружил тело своего ребенка с признаками насильственной смерти. Обвинение в жестоком убийстве восьмимесячной девочки предъявили как 25-летней матери, так и ее 47-летнему приятелю. Известно, что оба они в тот момент были пьяны.

В результате женщину приговорили к 25 годам лишению свободы, а мужчине вынесли исключительную меру наказания – расстрел.