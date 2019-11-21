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Путин вручил ордена Мужества вдовам погибших при ЧП в Северодвинске 

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Путин вручил ордена Мужества вдовам погибших при ЧП в Северодвинске 

Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин вручил вдовам пятерых сотрудников Росатома, погибших при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно.

«Прежде всего, это мой долг, но все-таки — и почетная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования», — заявил глава государства на встрече с семьями погибших.

Путин добавил, что, по его мнению, важно, что родственники погибших не только лично услышат слова соболезнования от лица российского государства, но и оценку того, что делали их близкие.

Глава государства подчеркнул, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию — защищать Россию, и они с честью выполнили свой долг. 

«Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них», — заявил Путин, добавив, что каждый из посмертно награжденных был блестящим специалистом, испытателем экстра-класса.

Путин вручил ордена Мужества вдовам погибших при ЧП в Северодвинске 

Взрыв с возгоранием на 45-м центральном морском испытательном полигоне ВМФ России в Белом море под Северодвинском произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа. В результате происшествия погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Травмы и ожоги разной степени тяжести получили трое военнослужащих и трое специалистов госкорпорации, передавала «Газета.ру». Позднее президент РФ заявил, что угрозы превышения радиационного фонда после ЧП в Архангельской области нет.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что авария на военном полигоне стала следствием создания новых образцов техники. Как сообщали «Ведомости», по его словам, такие случаи не исключены при разработке новой техники и никто не застрахован от рисков. Кроме того, вице-премьер отметил, что полученные дозы облучения для пострадавших и врачей, работающих с ними, не представляют опасности.

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