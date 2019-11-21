США потребовали от Турции «как-то избавиться от систем С-400»

Вашингтон, 21 ноября. Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил представитель Госдепартамента высокого ранга, вновь пригрозив Анкаре санкциями.

«Они знают, что у них есть выбор», — цитирует Reuters представителя Госдепа.

При этом он подчеркнул, что до сих пор остается в силе возможность введения санкций в отношении Турции за приобретение российских ЗРК. Американский чиновник добавил, что у Анкары есть шанс вернуться к переговорам по военному сотрудничеству с Вашингтоном.

«Они знают, что для этого им необходимо разрушить или вернуть, или как-то избавиться от систем [С-400]», — заявил представитель Госдепа, напомнив, что покупка Анкарой С-400 угрожает оборонным возможностям НАТО.

Россия и Турция заключили соглашение о поставках С-400 еще в 2017 году. Соединенные Штаты выступили против данной сделки и пригрозили Анкаре санкциями, а также исключили Турцию из программы по американским истребителям F-35. Однако Анкара не поддалась давлению Вашингтона, и поставки российских ЗРС в Турцию начались в соответствии с договоренностями 12 июля 2019 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 ноября заявил, что его страна не собирается менять решение относительно приобретения российских ЗРК С-400. Такую же позицию Эрдоган обозначил ранее во время личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Глава Турции подчеркнул, что к апрелю 2020 года комплексы С-400 будут полностью введены в действие, передавал RT.

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Вашингтоне выразил недовольство приобретением российских ЗРК. Трамп сказал, что такие сделки создают очень серьезные сложности и большие вызовы для отношений двух стран. Он также добавил, что данный вопрос уже обсуждался ранее и будет обсуждаем в будущем, передавала «Газета.ру».