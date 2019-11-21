Местные жители после наводнения в Венеции спасли уникальную рукопись Вивальди

Венеция, 21 ноября. Местные жители помогли спасти архив из венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, в том числе уникальную партитуру Вивальди.

Как сообщает Le Figaro, от наводнения пострадал мозаичный пол и колонны собора Святого Марка, а также порядка пяти тысяч из 56 тысяч документов, хранящихся в архиве консерватории.

Директор архива Кьяра Панчино рассказала СМИ, что «первые издания произведений Бетховена, издания сонат Вивальди, рукописные партитуры Доменико Чимароза, копии нот времен Россини и Монтеверди» буквально оказались под водой.

Местные жители пришли помочь с просушкой влажных документов: они разложили листы, над которыми вскоре предстоит работать реставраторам. По мнению директора, уникальные документы удастся спасти.

Ранее губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». Согласно имеющимся данным, в результате проливных дождей уровень воды в городе 14 ноября поднялся до 183 см. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро позднее призвал всех неравнодушных помочь городу пожертвованиями для восстановления его от наводнения, передавал RT.

Позднее стало известно, что посольство Италии в России собрало один миллион евро пожертвований на восстановление Венеции после наводнения. Как сообщала «Газета.ру», инициатива МИД Италии по сбору средств для Венеции была поддержана художественным руководителем Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым.