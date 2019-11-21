Либеральные СМИ ради денег замалчивают зверства боевиков в Сирии

Москва, 21 ноября. Оппозиционные издания продолжают искажать картину реальных действий в Сирии, представляя их так, как выгодно заказчику. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Шерин. Либеральные издания умалчивают заслуги российских солдат и опускают зверства боевиков в Сирии.

По словам депутата Госдумы, негативное отношение к либеральной прессе у него возникло после чеченской военной компании, о которой СМИ говорили только в нужном им русле.

«Они всячески хаяли наших солдат и офицеров и всегда были на стороне боевиков. На сегодняшний день я, когда вижу их «объективные» статьи, которые критикуют какие-то вещи, происходящие с Россией, возникает ощущение, что если они будут также критиковать США или действия наших конкурентов, то они станут не совсем объективными», — прокомментировал изданию «ПолитЭксперт» депутат Госдумы отметив тот факт, что резонансные статьи появляются тогда, когда у журналистов пустеет кошелек.

Политик называется подобные СМИ «абсолютно пропагандистской машиной», которая выполняет конкретные задачи, получая за это деньги, и нацелена на ведение информационной войны против РФ в Сирии.

Примером этого могут послужить расследования журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, который раскрыл данные военных летчиков РФ в Сирии, которые поддерживали Сирийскую Арабскую Республику в борьбе против террористов ИГИЛ1 (организация, запрещенная на территории РФ). Завладев данной информацией, боевики начали планирование нападения на семьи военных, однако им помешала ФСБ России.

Кроме того, ни одно либеральное СМИ не освещало героическую гибель офицера Александра Прохоренко, который будучи окруженный террористами в Сирии вызвал огонь на себя.

1 Организация запрещена на территории РФ.