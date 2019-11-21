Вассерман прокомментировал слова Зеленского о «свободе в ДНК украинцев»

21 ноября на Украине отмечается относительно новый праздник — День достоинства и свободы. Он приурочен к годовщине Евромайдана 2013 года и «оранжевой революции» 2004 года, начавшихся с разницей в один день. Этот праздник стал первым для Владимира Зеленского в должности президента Украины, и в своей поздравительной речи к нации он упомянул некую «ДНК украинца» — мистическую субстанцию, состоящую, по его словам, как раз из «достоинства» и «свободы».

Интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что именно имел в виду Зеленский, и правильно ли он понимает значение слова «ДНК».

«Дезоксирибонуклеиновая кислота не имеет ничего общего с тем, что назвал президент Украины, — сообщил собеседник ФАН. — И давно доказано, что ее параметры никак не влияют на поведение людей в обществе — это делают народные традиции. Ну, а с этим параметром у украинцев из славянских народов все намного хуже, чем у остальных».

Так уж исторически сложилось, продолжил Вассерман, что эта часть русского народа дольше всех остальных находилась под влиянием оккупационных режимов. Интеллектуал вспомнил надолго задержавшуюся на современной украинской территории Золотую орду, затем унию с Польшей и, наконец, длительный период нахождения под властью Третьего рейха. Таким образом традиций подчинения у украинцев накопилось побольше, чем у всех остальных русских, подвел черту политолог.

«Уж не знаю, что там находится в украинской ДНК, — сказал собеседник ФАН. — Но в ДНК самого Зеленского украинского ровно столько же, сколько и в моей – он самый натуральный еврей. Так что даже не знаю, чего он так прицепился к этому генетическому коду».

Вернувшись к теме свободолюбивых традиций Украины, Вассерман заметил, что «в остальной части России» их намного больше.

«Что у кого болит, тот о том и говорит, — заявил интеллектуал. — В Незалежной так много говорят о «достоинстве» и «свободе», что начинаешь понимать, что там этого добра — в каких бы ДНК оно не находилось — явно не хватает».

Настоящий же генетический код у украинцев и «остальных русских» практически не отличается, считает политолог. Однако поведение не определяется генами — и это объясняет тот факт, почему российский народ ведет себя более свободно и достойно, чем кричащие об этом на каждом углу украинцы.