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В США два пилота ВВС погибли при учениях

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В США два пилота ВВС погибли при учениях

Вашингтон, 21 ноября. Во время выполнения учебного полета погибли два пилота Военно-воздушных сил США. ЧП произошло сегодня в Оклахоме.

По данным командования, авария произошла во время полета 71-й учебной авиаэскадрильи в районе воинской части «Венс» в 09:10 по местному времени, 18:10 по московскому. Детальные обстоятельства инцидента и модель самолета неизвестны, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ноябре во время тренировочного полета над префектурой Аомори в Японии истребитель военно-воздушных сил США F-16 потерял учебный снаряд.

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Источник: РИА Новости
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