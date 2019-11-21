«Новая газета» годами распространяет русофобские фейки на деньги Ходорковского и западных спонсоров

В минувшие выходные в Берлине состоялось вручение премии «Профессия — журналист», прошедшей в рамках конференции «Россия для граждан». И хотя на вручение пригласили ряд корреспондентов российских оппозиционных СМИ, в самой России о мероприятии мало кто слышал. Что не удивительно, организовано все мероприятие было беглым олигархом Михаилом Ходорковским и его организацией «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ).

Премию в области журналистских расследований из рук Ходорковского получил скандально известный корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков. Самое интересное, что спустя всего три дня после возвращения из Германии Коротков публикует в «Новой газете» («НГ») резонансную статью о пытках террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка) российскими бойцами ЧВК «Вагнер».

Сразу возникает вопрос о заказном характере материала, публикация которого так удачно совпала со встречей Короткова и Ходорковского. В пользу этой версии говорит и тот факт, что «Новую газету» ранее уже неоднократно ловили на публикации фейков и вбросов.

Например, в апреле 2017 года «расследователи» издания рассказали душещипательную историю про преследования и пытки геев в Чечне. Причем спровоцировали их, по версии «Новой газеты», сами представители ЛГБТ, в частности основатель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев и его активисты, попытавшиеся организовать на Северном Кавказе серию ЛГБТ-акций. На поверку история оказалась вбросом, а Алексеев даже подал в суд на оклеветавшее их издание.

В октябре 2018 года «НГ» опубликовала статью «Особо важное убийство». В ней «журналисты» на основе своих домыслов обвинили в организации убийства следователя Евгении Шишкиной предпринимателя Андрея Якунина. Материал оказался чистым вбросом и вскоре «Новая газета» была вынуждена опубликовать опровержение.

В другом случае «Новая газета» и вовсе довела дело до абсурда — за один фейк она извинилась другим. В июле 2019 года издание рассказало о «проблемах», возникших при ремонте российского авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов» на судоремонтном заводе №10. По секретной информации журналистов «НГ» от «источника на заводе», ремонтникам, занимавшимся обслуживанием отсека с атомным реактором, выдавали спецкостюмы зараженные радиацией.

Вот только к разочарованию «фейкометов» из «Новой газеты» на «Адмирале Кузнецове» никогда не стояло атомного реактора, всю свою историю он работал на мазуте. Поняв, что ложь разоблачена, «НГ» попыталась оправдаться и заявила, что речь шла про другой корабль ВМФ — атомный крейсер «Петр Великий». Но и это оказалось враньем, этот крейсер никогда не ремонтировался в доках СРЗ №10, а значит и «источник» о его ремонте ничего знать не мог.

Отчетливо видно, что на сегодняшний день «Новая газета» является настоящим конвейером по распространению фейковых новостей. Делает это она не ради шутки и не ради дешевого хайпа, издание специализируется на распространении вранья за деньги. Так, в одно время она за нидерландские деньги с «правильной» а именно антироссийской, стороны освещала расследование крушения рейса MH17. До принятия закона об иноагентах, издание финансировали многочисленные фонды Джорджа Сороса. И, как показывают тесные отношения Короткова с Ходорковским, не чужды редакции деньги беглого олигарха.

На деле «Новая газета» служит первоисточником, на который ссылаются российские оппозиционеры при распространении фейков, чтобы не быть совсем уж голословными. На нее ссылаются Алексей Навальный, Леонид Волков, Любовь Соболь. Некоторые и сами пишут для «НГ», например, лидер петербургского «Яблока» и депутат ЗакСа Борис Вишневский. Других издание пытается «отмыть» от скандалов, тут показательна ситуация еще с одним депутатом ЗакСа, а также ярым сторонником Навального, Максимом Резником.

Как видно, любая информация «Новой газеты» может оказаться вбросом или фейком. Самое опасное, что эти фейки не безобидны, в будущем их активно используют против России — упомянутая выше история про пытки геев в Чечне до сих пор не дает покоя представителя западных ЛГБТ-организаций. Чем обернется новая статья Короткова для страны пока не известно.

1 Организация запрещена на территории РФ.