Живое выступление Пугачевой на собственном юбилее разочаровало фанатов

Москва, 21 ноября. Российский композитор, пианист и продюсер Игорь Крутой опубликовал в Сети кадры выступления Аллы Пугачевой, которые были сделаны на юбилее Примадонны.

Игорь Крутой опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором Пугачева поет песню «Любовь похожая на сон».

Видеозапись была сделана в апреле 2019 года в ходе празднования юбилея Аллы Пугачевой, на котором присутствовал узкий круг родственников и друзей. При этом Игорь Крутой аккомпанировал на фортепиано поющей перед друзьями Пугачевой.

К настоящему моменту видеоролик с выступлением Пугачевой набрал более 160 тысяч просмотров и почти 1,5 тысячи комментариев. При этом не все фанаты Пугачевой остались довольны пением Примадонны. Некоторые пользователи Сети назвали «сиплым» голос певицы, отметив, что Пугачева с трудом «выдавливает» из себя звуки.

«Фу. Слушать невозможно. И раньше, будучи молодой, также гримасничала и хрипела», — пишет katytaylor777.

«Всю жизнь обожала Аллу Борисовну. Эта песня прекрасно звучала, когда Алла была замужем за Филипом, там были явными чувства и песня звучала как музыка. А здесь, увы, уже не исполнение и правильно мужчина поцеловал ей руки, про себя подумав то же самое, о чем я написала. Прошло то время, в котором можно петь про любовь похожую на сон. А нам можно с удовольствием только смотреть, те давние записи песен в замечательном исполнении Аллы Борисовны», — отмечает saltanat2949.

«Очень уважаю Аллу Борисовну за ее заслуги, но это исполнение - это не пение, а чтение с придыханием. Узнаваемый и индивидуальный тембр, но... всему свое время, которое неумолимо», — пишет papillon3201.

При этом немало пользователей были восхищены выступлением Пугачевой. По их мнению, с годами голос Примадонны приобрел особый шарм, благодаря чему старые песни начали звучать «особым образом».