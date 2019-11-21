Минздрав назвал сроки вступления в силу новых правил медосмотра водителей

Москва, 21 ноября. Новые правила прохождения медосмотра для водителей вступят в силу с 1 июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, который обнародовал замглавы ведомства Олег Салагай.

Он разместил скан документа в своем Telegram-канале. Отмечается, что приказ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Салагай сообщил, что Минздрав отложил вступление в силу приказа, предусматривающего новый порядок медосмотра для водителей. Он отметил, что глава ведомства Вероника Скворцова приняла это решение в связи «с учетом обеспокоенности граждан». Новые правила медосмотра для водителей должны были вступить в силу с 22 ноября. В соответствии с нововведениями, при получении или обновлении водительского удостоверения россияне должны будут сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем.

Накануне ряд СМИ распространил информацию, что из-за дополнительных анализов стоимость медицинских справок увеличится в десятки раз. Кроме того, в наркологических диспансерах в разных городах страны образовались очереди, так как люди хотят оформить документы по прежним ценам.

Президент Владимир Путин раскритиковал повышение цен на медсправки. Глава государства назвал авторов нововведений «рухнувшими с дуба», а новые правила — чушью. Путин отметил, что чиновники должны были обратить внимание на то, что стоимость новых справок составляет почти половину минимального размера оплаты труда.