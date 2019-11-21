Россия и Малайзия не дадут превратить суд по делу MH17 в фарс, считает эксперт

Москва, 15 ноября. Заявление Малайзии о необходимости обнародовать все улики по делу о катастрофе рейса MH17 портит заранее заготовленную антироссийскую версию Совместной следственной группы (ССГ). Об этом заявил политолог Николай Топорнин.

Ранее руководитель МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Куала-Лумпур призывает обнародовать все улики и свидетельства по крушению МН17 на юго-востоке Украины и не считает возможным делать выводы о чьей-либо виновности без их детального изучения.

Николай Топорнин отметил: Малайзия не в первый раз указывает, что расследование катастрофы не было проведено должным образом. Кроме того, возлагать вину на кого бы то ни было до решения суда — неправильно, однако Европа и Украина сделали это сразу же после крушения малайзийского самолета. По мнению эксперта, за этим «явно прослеживался политический заказ». Более того, европейцы и украинские политики устроили «танец на костях», и возмущение Куала-Лумпура вполне понятно. Топорнин добавил, что системы обнаружения ракетных пусков России и США совершенно четко могут указать, откуда была запущена роковая ракета. Однако доказательства Москвы во внимание следствие принимать отказывается, а американцы эти данные просто не предлагают.

«Все «доказательства», которые попали в прессу, — косвенные и ничего не значат. И есть устойчивое ощущение, что, если бы следствие располагало четкими уликами против РФ, они давно были бы обнародованы», — подчеркнул политолог в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Топорнин уверен, что требования Малайзии показать улики по делу MH17 развалят антироссийскую версию, заранее заготовленную Нидерландами. Позиции Москвы и Куала-Лумпура, добавил он, не дадут превратить суд по делу о катастрофе в фарс.

«Непреклонные позиции Малайзии и России сильно пошатнут позиции следствия в суде и не дадут превратить его в фарс», — отметил аналитик.

Однако, добавил он, не стоит ждать, что история с делом MH17 быстро закончится, так как «европейцы не могут себе позволить расписаться в предвзятости и проваленном расследовании крупной катастрофы». При этом эксперт выразил уверенность, что в конечном счете дело просто развалится, так как доказательств антироссийской версии у следствия нет.

«Очевидно, что есть в случившемся вина Украины — как минимум, если бы она закрыла небо для полетов над Донбассом, гражданский борт не был бы сбит. Это не говоря о возможном приказе из Киева выпустить ракету по «Боингу» — эта версия тоже не расследовалась. Но вину Киева ССГ старательно обходит», — обратил внимание Топорнин.

Напомним, летом 2014 года Boeing-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Жертвами трагедии стали 298 человек. Расследование катастрофы ведет международная Совместная следственная группа под руководством Нидерландов, которая заявляет, что самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы доставленной из России. В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало секретные документы. По данным оборонного ведомства, ракета, которой сбили Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она в Россию не ввозилась.

Выводы Совместной следственной группы ранее критиковал и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он отметил, что следствие по MH17 пытается обвинить Россию в причастности к трагедии, однако не предоставляет при этом никаких доказательств. Выпустить ракету, подчеркнул он, могли украинские власти, имеющие подобное вооружение.