Киев, 21 ноября. Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2».

По мнению чиновника, Киев может использовать экономический аспект при оспаривании решения. При этом он добавил, что проект «все равно будет как-то реализовываться», передает RT.

Оржель отметил, что к первому дню нового года «Северный поток — 2» не заработает на полную мощность, а значит, можно ожидать подвижек в переговорах по транзиту. Но, по его словам, Украина готова к его полному прекращению.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 км «Северного потока — 2» (по обеим ниткам) — это более 80% всей длины газопровода. Необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии.

30 октября датское энергетическое агентство выдало разрешение компании Nord Stream 2 AG на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.

Против строительства этого газопровода выступают Украина и США. Украинские власти опасаются, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» страна лишится транзита российского газа. В Киеве уверяют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности ЕС. С аналогичными заявлениями выступают и в Вашингтоне. Как неоднократно отмечали эксперты, за обвинениями со стороны американцев скрывается желание США продвигать свой более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что этот газопровод не исключает продолжение транзита газа через территорию Украины.

В четверг заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак сообщил, что газопровод заработает в середине 2020 года, передает «Газета.ру».