Сбитый бойцами ЛНА итальянский БПЛА мог нести на борту термобарические боеприпасы

В ВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявили, что сегодня ночью был сбит итальянский беспилотник на западе Ливии. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

Официальный представитель ЛНА в своем выступлении потребовал от Италии объяснения инцидента, при котором БПЛА оказался в воздушном пространстве Ливии.

Сбитый ЛНА американский БПЛА горел «адским огнем»

Сообщение о сбитом БПЛА также было опубликовано в аккаунте Ливийской национальной армии в Twitter.

«Это солидарность нации, защищенной своей национальной армией. Армией, оберегающей землю, небо и моря нашей любимой страны Ливии. Нет Турции, нет Италии — старым захватчикам нашей Родины», — говорится в тексте сообщения.

«Да, я уже ознакомился с фотографиями с места падения сбитого беспилотника. Судя по сравнительно целым крыльям, а они обломаны примерно пополам, по внешнему виду целых образцов, можно сказать, что на земле был взрыв. Кроме того, по свидетельствам очевидцев и фото на месте падения был мощный пожар. Топлива на борту в полностью заправленном около тонны, а этот явно какое-то время полетал, а значит, топливо потратил. Вероятно, пожар был вызван выгоранием боеприпасов. На эти БПЛА устанавливают различные управляемые ракеты, кумулятивные, противопехотные, в том числе термобарические. Что такое термобарический боеприпас? Если совсем просто, то это аэрозоль или газовая смесь, которая затем воспламеняется пьезо, пиро, или иным зажигательным элементом. Температура воспламенения огромная, оплавится может даже оружейная сталь, я лично такое наблюдал», — утверждает военный публицист и эксперт Сергей Анцеф.

По словам эксперта, исходя из фотографий двигателя, воздействие температуры и пламени было краткосрочным, основные повреждения – механические. Он выразил предположение, что БПЛА рухнул на землю, получив механические повреждения и потеряв крылья, а затем «на брюхе» проскользил по земле, в результате чего сдетонировал боекомплект, мощно, но быстро опалив и оплавив двигатель и остальные металлические части.

«Логично, что пластик и электроника скорее всего выгорела в прах», — заключил Сергей Анцеф.

Штаты руками НАТО вкидывают миллиарды на поддержку террористам ПНС

«Сложные боеприпасы говорят о том, что США в таких масштабах помогают террористам ПНС, в том числе чужими руками, что тратят на это миллиарды долларов. Подтверждением тому служит использование в интересах ПНС сложной техники с новейшими боеприпасами. Все это, вероятнее всего, делается ради того, чтобы террористические прозападные власти (ПНС – Прим. ФАН) продолжали существовать хотя бы на нынешней территории, поскольку США прекрасно понимают, что с победой ЛНА возможности беспошлинно вывозить, т.е. воровать ливийскую нефть и прочие ресурсы станет сложно, если не невозможно. Именно поэтому США предпочитают потратить миллиарды сейчас, чтобы сэкономить десятки миллиардов потом», — заключил военный эксперт.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с международными террористическими организациями, поддерживается несколькими странами Запада. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее арабские СМИ регулярно публикуют все новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы. В том числе БПЛА и военный транспорт.

Так, к примеру, 24 сентября 2019 года итальянский корабль Grande Gabon перевозил около 2 000 автомобилей, 180 БТР, БПЛА и стрелкового оружия. Его доставили из турецкой зоны террористам в Мисурате. Информация о заходе судна в порт подтверждается на сайте Marine Traffic.