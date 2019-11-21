Отсидевший за изнасилование девушки депутат Зеленского оказался перебежчиком от Порошенко

Команда нового украинского президента Владимира Зеленского, словно сговорившись, чуть ли не каждый день заставляет украинцев усомниться в правильности сделанного ими выбора. «Слуги народа» уже записали в свой «актив» переписку с проститутками в стенах Рады, фото Генпрокурора с активистом-убийцей, публичные «наезды» на журналистов и другие более чем сомнительные достижения.

Накануне легковесное отношение к подбору кадров снова аукнулось Зе-команде. Оказалось, что в лихие девяностые депутат Роман Иванисов был осужден за изнасилование девушки неестественным способом. Скелет из шкафа достал бывший радикал Рады Игорь Мосийчук.

К слову, репутация самого Мосийчука далеко не безупречна. В бытность народным депутатом он имел обыкновение вымогать у людей денежные средства и получать взятки. Все бы ничего, но противоправная деятельность попала на видео. Запись презентовал генеральный прокурор Шокин прямо в стенах парламента. Под крики «Ганьба! Ганьба!» с Мосийчука сняли неприкосновенность.

Но вот дальше дело как-то забуксовало. Игорь Владимирович вскоре вернулся к своим депутатским обязанностям, а коллеги как ни в чем ни бывало жали его мужественную руку. Магические превращения из героев в злодеи вообще свойственны украинскому парламентаризму. Теперь уже сам «депутат-невзяточник» взялся за моральный облик народных депутатов.

Текст приговора опубликовал известный юрист Андрей Портнов. Из документа следует, что будущий парламентарий был осужден по двум статьям: покушение на изнасилование, совершенное группой лиц и удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц.

Выяснилось, что Иванисов провел за решеткой два года и шесть месяцев, хотя и был приговорен к более длительному сроку лишения свободы. Наказание он отбывал в исправительной колонии общего режима, после чего был помилован указом второго президента Украины Леонида Кучмы.

Уставшее от вечной головной боли руководство партии «Слуга народа» подошло к неприятной ситуации с максимальной осторожностью. Спикер Рады Дмитрий Разумков поразмышлял о вопросах моральных и юридических, а также о принципах, с которыми политическая сила шла на выборы.

Куда резче высказался глава фракции Давид Арахамия. Он пообещал, что если опубликованная Мосийчуком информация найдет свое подтверждение, Иванисова исключат из рядов «Слуг народа».

«У нас позиция простая: если это было — ему не место в партии. Если этого не было — мы его заберем назад», — сказал Арахамия.

Он уточнил, что выход из фракции не означает автоматическое прекращение депутатских полномочий. «Я думаю, что мы будем оказывать на него психологическое давление, чтобы он сложил мандат. Но императивного мандата у нас, к сожалению, нет», — заключил политик.

Высказался и генеральный прокурор Сергей Рябошапка. По его словам, судимость Иванисова к настоящему моменту погашена.

«Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились», — сказал Рябошапка.

Далее случилось непредвиденное. Заявление своего шефа опровергла сама Генеральная прокуратура на своем аккаунте в Facebook. Но из опровержения неясно, какую именно информацию следует считать неподтвержденной: о самом преступлении, или о погашении судимости.

В конце концов, затянувшееся молчание прервал сам Иванисов. Роман жалуется, что всюду его окружают враги. Депутат обвинил информационное пространство в потоке лжи.

«Когда ты знаешь, что правда на твоей стороне, а с информационного пространства льется поток фейков и откровенной лжи, главное — это вера в тебя близких и дорогих людей, и, конечно, коллег», — пишет Иванисов.

Подписчики политика попросили его изъясниться проще и прямо сказать, совершал ли он преступление, о котором пишет Мосийчук. Но эти пожелания завсегдатаев Facebook владелец аккаунта оставил без внимания. Судя по витиеватым формулировкам и уклонению от ответа на главный вопрос, обвинения в его адрес справедливы.

В биографии Иванисова отыскался еще один примечательный факт. В команду Зеленского он попал прямиком из стана противника — из блока Петра Порошенко.

И это обстоятельство не может не настораживать украинского избирателя, мечтавшего раз и навсегда избавиться от Петра Алексеевича и его приспешников. На деле же происходит сращивание Зе-команды с бывшими. На днях «Слуги народа» подсобили «Европейской солидарности» с проталкиванием одиозного националиста Владимира Вятровича. Многие «порошенковцы» сохранили и укрепили свои позиции на местах. А некоторые, как выяснилось, плавно перекочевали из блока имени Порошенко в партию Зеленского.

А ведь Владимир Александрович обещал оппонентам быть для них приговором, а вовсе не другом. Двух президентов теперь связывает еще и общий позор.