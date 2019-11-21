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Twitter позволит пользователям скрывать ответы

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Twitter позволит пользователям скрывать ответы

Сан-Франциско, 21 ноября. Разработчики социальной сети Twitter вводят новую функцию в работу сервиса микроблогов. Теперь пользователи смогут скрывать нежелательные ответы к своим публикациям.

По заверению создателей Twitter, данное нововведение призвано дать авторам «больше контроля над беседами и позволить им чувствовать себя безопасно и удобно во время общения в блоге. С сегодняшнего дня функция становится доступной для всех людей.

«Мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter. Сегодня мы делаем ее доступной людям по всему миру», — цитирует РИА Новости разработчиков приложения.

Ранее Twitter уже тестировал данную функцию. Как выяснилось, зачастую пользователи скрывают ответы на свои «твиты», чтобы не отвлекаться на сообщения. Отдельный интерес разработчиков вызвало то, как новой возможностью будут пользоваться знаменитые журналисты и политики.

Напомним, ранее авторы другой популярной социальной сети Instagram заявили, что начинают тест новой функции, скрывающей количество лайков в аккаунтах. По мнению разработчиков, нововведения позволят снизить уровень конкуренции среди пользователей и «снизят социальное сравнение».

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Источник: РИА Новости
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