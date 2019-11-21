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Суд в США приговорил российского программиста Лисова к четырем годам тюрьмы

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Суд в США приговорил российского программиста Лисова к четырем годам тюрьмыНью-Йорк, 21 ноября. Российский программист Станислав Лисов приговорен к четырем годам лишения свободы в США.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Лисова к четырем годам тюремного заключения по обвинению в краже 855 тысяч долларов со счетов американских банков с помощью вредоносной программы NeverQuest. При этом сторона обвинения требовала приговорить Лисова к пяти годам тюрьмы.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне, а в январе 2018 года россиянин был экстрадирован в США. Суд учел, что ранее Лисов уже провел в заключении более трех лет, поэтому россиянин выйдет на свободу через 4-5 месяцев. По словам адвоката россиянина Аркадия Буха, Лисов вернется выйдет на свободу весной 2020 года, после чего его депортируют из США в Россию.

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Источник: ТАСС
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