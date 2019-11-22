Сирия, 22 ноября. Курдские радикалы обвиняются в организации взрыва в Африне. Джихадисты «ан-Нусры»*** нанесли удары по мирным кварталам Алеппо. ВС Турции задействовали дронов в приграничных с САР районах, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к строительству военной базы у города Меядин; открыли огонь по расположениям исламистов в провинции Хама; провели обыски в пригороде Дейр-эз-Зора Хатла.

ВС Турции и протурецкие силы: предотвратили попытку нападения со стороны курдских радикалов в районе Кобани в Алеппо; атаковали автоколонну YPG при помощи дронов в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: пережила взрыв в городе Идлиб; нанесла удары по мирным районам Алеппо; подверглась ответным обстрелам САА западнее Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке СВУ в городе Африн в Алеппо.

Провинция Алеппо

Исламисты террористического альянса «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1 накануне вновь прибегли к обстрелам мирных кварталов Алеппо. Как передавало агентство новостей Sham FM, под огнем оказался один из жилых комплексов на юго-западе административного центра региона. Отмечалось, что снаряды были выпущены со стороны позиций радикалов, базирующихся в пригороде Рашидин. Позднее джихадисты также нанесли удары по южным районам провинции. Части Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, открыли ответный огонь по опорным пунктам «ан-Нусры» вблизи Джазрайи.

Поступали данные о взрыве в городе Африн. По информации Twitter-канала (step_agency), бомба была заложена в квартале аль-Махмудия. К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал. В установке СВУ подозреваются курдские боевики, действующие в контролируемых протурецкими силами районах подпольно.

На северо-востоке региона была пресечена очередная вылазка радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК). Согласно сведениям информационного портала Anadolu Agency, турецким беспилотникам удалось обнаружить группу радикалов в районе Кобани, как минимум семь из них были нейтрализованы.

Во второй половине дня к границе с Алеппо была переброшена колонна военной техники. Бронетранспортеры прибыли в провинцию Килис с целью обеспечения безопасности в приграничной зоне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что последние вылазки неизвестных в Восточном Дейр-эз-Зоре привели к гибели трех и ранению еще двух курдских боевиков. Военный источник в Twitter (Mnews23) заявлял, что один из убитых являлся высокопоставленным лидером Рабочей партии Курдистана (РПК).

Интернет-портал Deirez Zor 24 сообщал о начале строительства новой военной базы проасадовских военизированных формирований в районе Меядина. К месту возведения объекта были доставлены бетонные блоки и материально-техническое оборудование.

Прогремел взрыв поблизости от Абу Кемаля. Twitter-канал (DeirEzzor24) утверждал, что бомба детонировала на позициях проправительственных формирований, что привело к гибели ряда бойцов, однако официального подтверждения данная информация так и не получила.

В Дейр-эз-Зоре была проведена очередная гуманитарная акция. 200 продовольственных наборов были распределены среди жителей населенного пункта Бургос сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон.

Во второй половине дня прошли обыски поблизости от административного центра провинции. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали территорию пригорода Хатла на левом берегу Евфрата, задержав одного из подозреваемых в связях с ИГ1 лиц.

Провинция Даръа

В минувшие сутки на юго-запад Сирии вернулись более 800 человек, пребывавших в лагерях для беженцев в Ливане или Иордании. По данным Центра по примирению враждующих сторон, за сутки в САР перебрались 173 человека из Ливанской Республики и еще 674 из Иордании. Напомним, поток беженцев увеличился после завершения операции «Базальт», направленной на зачистку территории провинций Даръа и эль-Кунейтра летом прошлого года.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции накануне продолжились вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), после обстрела боевиками населенного пункта аль-Хувейн правительственные подразделения были вынуждены открыть ответный огонь. Под ударом оказались позиции радикалов в окрестностях поселения Ках. В то же время в Идлибе продолжились боевые вылеты российских военных самолетов. Авиация РФ была замечена в районе населенных пунктов Кафрума и Кафр-Набаль. Позднее к ним также присоединились и сирийские ВВС.

Между тем в административном центре региона произошел взрыв. Сработало СВУ, заложенное в ресторане в центре города. Согласно информации Twitter-канала (MoussaNDT), в результате детонации СВУ пострадал один из местных жителей. До сих пор ни одно из антиправительственных формирований не взяло на себя ответственность за установку бомбы.

Провинция Ракка

Курдские боевики не прекращали провоцировать стычки с вооруженными силами Турции и их союзниками в северной части САР. Новостной портал Step News Agency сообщал о том, что для предотвращения новых вылазок к границе были направлены турецкие беспилотники, которые нанесли удары по военному конвою Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от Тель-Абьяда.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сообщил о том, что на данный момент была сформирована безопасная зона длиной в 145 и шириной в 30 километров. Однако, несмотря на это, часть курдских радикалов продолжает сохранять присутствие в приграничных районах. Дабы пресечь новые атаки со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), Анкара ведет переговоры с российскими коллегами.

Курдские СМИ утверждали, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) выявили одну из подпольных ячеек ИГ недалеко от Ракки, задержав 11 ее членов. Более подробных сведений все еще не поступало.

Провинция Хама

На протяжении всего дня в районе долины аль-Габ на северо-западе Хамы продолжались перестрелки между правительственными войсками и джихадистами исламистских бандгрупп. Новостной портал Step News Agency передавал, что стычки были инициированы боевиками, которые открыли огонь по подконтрольным Сирийской арабской армии (САА) территориям вблизи города Джурин и лагерей Фурайка и Айн Салиму. В качестве ответных действий военнослужащие сил САР нанесли удары по местам базирования джихадистов у населенного пункта Зайзун.

1 Организация запрещена на территории РФ.