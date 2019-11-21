США тратят на поставки оружия террористам ПНС сотни миллионов, если не миллиарды долларов

Боевики ПНС Ливии имеют на вооружении современное оружие, в том числе БПЛА, легкие разведывательные дроны и квадрокоптеры. В Ливии неоднократно всплывали факты задействования новейшего стрелкового оружия производства стран НАТО, а также боеприпасы и оружие из стран Восточной Европы, таких как Болгария, Сербия и Хорватия, в том числе артиллерийские боеприпасы, ракеты к РСЗО и ПТРК.

Как же можно оценить объем затрат, сделанных такими внешними игроками, как Турция и США, если учесть, что затраты только на логистику должны в таком случае превышать миллионы, если не миллиарды долларов? Своими рассуждениями на эту тему с Федеральным агентством новостей (ФАН) в эксклюзивном комментарии поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«В Ливию поставляется вооружение на уровне вооружения целых батальонов, я полагаю, которые наскоро вооружают и бросают на заделы широкого фронта. Именно поэтому там требуется достаточно большое количество спецсредств, боеприпасов. Учитывая тот факт, что боевые действия там не прекращаются с апреля, своих запасов было не так много, учитывая, что армейские еще со времен Каддафи были давно активно разворованы и растащены по разным странам. Естественно, что теперь страны нуждаются в покупках и поставках вооружений в обмен на разовый кредит или обязательства по нефтяным контрактам на будущее. Следовательно, поставляются достаточно большие партии стрелкового вооружения, боеприпасов, техники, различных БПЛА — и коммерческих, и промышленных», — считает Борис Рожин.

По мнению эксперта, оружейный поток уже налажен — то, что оружие попадает в руки боевиков, говорит о том, что часть сил, контролируемых Сарраджем в Ливии, либо напрямую связана с джихадистами, либо так или иначе с ними контактирует.

«Поскольку собственная армия у Сарраджа никакая, он использует вот такие силы для борьбы с ЛНА и Хафтаром», — заключил эксперт Центра военно-политической журналистики.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с международными террористическими организациями, поддерживается несколькими странами Запада. В частности, Турцией, которая незаконно поставляет боевикам триполитанского «правительства» оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее арабские СМИ регулярно публикуют все новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы. В том числе БПЛА и военный транспорт.

Так, к примеру, 24 сентября 2019 года итальянский корабль Grande Gabon перевозил около 2 000 автомобилей, 180 БТР, БПЛА и стрелкового оружия. Его доставили из турецкой зоны террористам в Мисурате. Информация о заходе судна в порт подтверждается на сайте Marine Traffic.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.