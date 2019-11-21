Сирия, 21 ноября. Курдские радикалы незаконно удерживают в тюрьме в Хасаке двух журналистов. Турция направила колонну военной техники к границе с Алеппо. SDF**** заявили о захвате членов «спящей ячейки» ИГ1 в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты на границе между Хамой и Идлибом.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по расположениям исламистов на северо-западе Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: вновь нанесла удары по освобожденным САА районам провинции Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: незаконно удерживают в тюрьме в Хасаке двух журналистов из Сирии и Ливана; заявили о взятии в плен 11 террористов ИГ в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: направили колонну военной техники в провинцию Килис, граничащую с Алеппо.

Соединенные Штаты: патрулируют территорию на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Радикалы вооруженной оппозиции продолжают наносить удары по освобожденным районам провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AleppoAMC), на этот раз под обстрелом исламистов «Тахрир аш-Шам» оказались военные объекты Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников к югу от административного центра провинции — в горах Азан и в районе населенного пункта ас-Сафира. Напомним, в первой половине дня боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** также открыли огонь по жилым районам Алеппо, что привело к частичному разрушению ряда жилых домов.

Между тем, по данным информационного агентства Anadolu Agency, в граничащую с сирийским Алеппо провинцию Килис прибыла колонна бронетранспортеров ВС Турции. Отмечается, что военная техника была переброшена к окраинам Сирийской Арабской Республики (САР) из различных воинских частей Турецкой Республики, дабы обеспечить безопасность на границе.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются взаимные обстрелы на линии разграничения сил правительственной армии и боевиков террористического объединения «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»***. По данным новостного портала Aleppo Media Center, после ударов исламистов по северо-западным окраинам соседней Хамы боевые вылеты в регионе активизировали сирийские ВВС. Так, воздушной атаке подверглись окрестности населенного пункта Хазарин на юге Идлиба. Также над занимаемыми боевиками территориями возобновили работу ВКС РФ, которые нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков недалеко от поселения аль-Бара. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают позиции радикалов «Тахрир аш-Шам» вблизи населенного пункта ас-Сирмания.

Провинция Ракка

Курдский военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) заявляет о том, что сотрудникам службы разведки «Демократических сил Сирии»**** (SDF) удалось взять в плен членов одной из так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, которая базировалась недалеко от города Ракка. Среди задержанных находятся 11 джихадистов террористической группировки. В ходе допроса удалось выяснить, что боевики подпольной группы совершали вылазки в оккупированных курдскими радикалами районах провинции.

Провинция Хасака

Американские бронеавтомобили продолжают патрулировать территорию на севере Хасаки. Как передает военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork), три машины пехоты Bradley и бронетехника США проследовали в сторону трассы М-4 недалеко от населенного пункта Тель-Бирак.

Между тем стало известно, что в том же районе прошли обыски Рабочей партии Курдистана (РПК), в результате которых был арестован молодой человек по имени Хамид аль-Сарран. Сириец был задержан в собственном доме в Тель-Бираке. О причинах его задержания ничего неизвестно. Напомним, курдские боевики нередко безосновательно заключают под стражу мирных жителей. Так, согласно информации новостного портала Arabic Sputnik News, двое сирийских журналистов уже шесть месяцев отбывают заключение в Хасаке без предъявления обвинений, несмотря на проблемы со здоровьем. Корреспонденты новостных порталов «Аль-Ахбария» и «Аль-Манар» Мохаммед Тауфик аль-Сагир и Халед Абдель-Хасан содержатся в тюрьмах с террористами «Исламского государства» недалеко от города Камышлы. Известно, что, несмотря на неоднократные попытки членов семей арестантов добиться их посещения, боевики «демократических сил» продолжают препятствовать этому.

1 Организация запрещена на территории РФ.