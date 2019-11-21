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Генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции

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Генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции

Тель-Авив, 21 ноября. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит принял в четверг решение предъявить обвинения в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Как сообщает государственное радио Израиля Kan, вечером состоится пресс-конференция Мандельблита. Ожидается, что через час после нее Нетаньяху выступит с телевизионным обращением.

На сайте Kan опубликовано полное обвинительное заключение в отношении премьер-министра.

В частности, в документе содержится обвинение в незаконном получении Нетаньяху ценных подарков от крупных предпринимателей: миллиардера из Австралии Джеймса Пакера и израильского кинопродюсера Арнона Милчена.

Одно из обвинений касается связей премьера с владельцем крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Шаулем Эловичем. Нетаньяху, по мнению прокуратуры, оказывал преференции Эловичу в обмен на положительное освещение деятельности властей Израиля на сайте компании.

Генпрокурор обратился в Кнессет с просьбой снять неприкосновенность с Нетаньяху.

70-летний Нетаньяху занимал пост премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, в 2009 году вновь возглавил правительство. Является лидером партии «Ликуд» (1993—1999 и с 2005). В общей сложности три раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушел в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа.

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Источник: Kan
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