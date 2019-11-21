Политолог заявил, что антироссийские фейки NYT о Сирии направлены против Трампа

Москва, 21 ноября. Материалы американской газеты New York Times о ситуации в Сирии направлены не против России, а против главы Белого дома Дональда Трампа, заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Мартынов прокомментировал публикации откровенно фейковых материалов в NYT о том, что Россия якобы оказывает давление на внутреннюю комиссию, созданную генсеком ООН, которая занимается расследованием об ударах по больницам в Сирии.

Он отметил, что антироссийские информационные вбросы в США на данный момент нацелены не на Москву, а на Трампа. История о том, что Трамп якобы предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделку, не дала желанного результата, и журналисты ищут другой способ приблизить импичмент действующего президента.

«Это издание традиционно поддерживает демократов и ненавидит 45-го американского президента Дональда Трампа, — напомнил политолог. — Украинский кейс явно разваливается, и я подозреваю, что демократы щупают почву, каким-то образом сирийское досье подтянуть под расследование, предваряющее импичмент».

Он пояснил, что New York Times пытается всеми силами «как можно сильнее нервировать и отвлекать президента Трампа от работы, от праймериз».

«Я только этим могу объяснить появление очередного фейкового расследования, если мы, конечно, ищем во всем этом хоть какую-то логику», — приводит его слова Nation News.

При этом Мартынов отметил, что американских журналистов на самом деле не интересует ситуация в Сирии и судьба ее жителей.

«Их не волнуют ни террористы, ни беженцы, — констатировал эксперт. — Их волнует один вопрос: как достать и свалить ненавистного им президента Трампа».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова разоблачила фейк New York Times, которая обвинила Россию в давлении на ООН из-за Сирии.