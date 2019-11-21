Наемники Blackwater прикрывают внедрение США в районы нефтегазовых месторождений Сирии

Москва, 21 ноября. Пребывание в Сирии ЧВК Blackwater сопрягается с заявлением Вашингтона о выводе американского контингента из Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов.

Ранее стало известно, что военная полиция РФ расширила зону патрулирования на севере Сирии. Как рассказал офицер российской военной полиции Сафар Сафаров, одной из точек контроля стала брошенная военная база США «Сиррин». Теперь объектом занимаются российское военные: там ведут инженерные работы и проводят облагораживание участка.

Как передает издание «ПолитЭксперт», несмотря на то, что кажется, будто США действительно покинули некоторые районы Сирии, на самом деле ситуация обстоит совершенно по-другому. Вашингтон, решив захватить нефтегазовые месторождения САР, перебросил туда часть контингента. В качестве поддержки американских военных выступили наемники ЧВК Academi, более известной как Blackwater. В их задачи входит охрана конвоев с нефтью, украденной у народа Сирии.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов ответил, что ЧВК — американское изобретение — является одной из форм прикрытия военного внедрения в другие государства.

«В советское время эти подразделения военные рассматривались как орудия террористической агрессии в странах третьего мира, чтобы не придавать этим агрессиям официальный характер», — рассказал собеседник «ПолитЭксперта».

Наемники американской ЧВК Blackwater показали себя с самой негативной стороны в Ираке. После того, как совершенные ими преступления были преданы огласке, частной военной компании пришлось провести «ребрендинг». Именно так появилась Academi. Все это было сделано для того, чтобы придать военным действиям США в Ираке неофициальный характер, и чтобы никто не упрекал Вашингтон в совершении каких-либо военных преступлений.

«Сейчас, я считаю, пребывание Blackwater в Сирии сопрягается с объявлением Вашингтоном самого первого вывода американских войск. Наемники там необходимы, чтобы сохранить американские экономические интересы. Ряд американских компаний имел и намеревается дальше сохранять свое присутствие в нефтегазовом секторе Сирии. Пребывание там американцев связано с экономикой. Военное присутствие США в Сирии сохраняется, но в иной форме. В форме охранных функций тех месторождений, которые американцы хотели бы застолбить за собой», — резюмировал Матузов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США отправили в Сирию не менее 2,5 тысячи наемников из частной военной компании, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть. По сообщениям источника агентства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, США используют наемников частной военной компании, чтобы замаскировать свое присутствие на оккупированных месторождениях нефти и газа в САР. Использование ЧВК позволяет Вашингтону наращивать свое военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении американского контингента.