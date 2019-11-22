Сирия, 22 ноября. Турция откроет пограничный переход на окраине города Тель-Абъяд на севере Ракки. Военная полиция РФ заняла бывшую базу США в провинции Алеппо для ведения патрулирования в зоне безопасности. Учителя Дейр-эз-Зора вышли на митинги против курдских радикалов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку опорных пунктов террористов вблизи Кафр-Саджны и соседних населенных пунктов в ответ на нарушение джихадистами перемирия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудар по расположениям «Хайят Тахрир аш-Шам» на юго-западе Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с недовольством учителей в Дейр-эз-Зоре, потребовавших выплатить им зарплаты и начать восстановление школ за Евфратом.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): спровоцировала столкновения с войсками САР к юго-востоку от Идлиба.

Военная полиция РФ: заняла бывшую базу США в провинции Алеппо для ведения патрулирования в зоне безопасности.

Турция: вскоре откроет пограничный переход на окраине города Тель-Абъяд на севере Ракки после пяти лет перерыва в работе.

Провинция Алеппо

По информации агентства Sputnik, подразделения военной полиции РФ заняли бывшую базу американских войск на окраине города Сирин в северо-восточной части провинции Алеппо за Евфратом. Данный опорный пункт стал одной из отправных точек для патрулей, наблюдающих за ситуацией в зоне безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Напомним, перед тем как покинуть данную базу военнослужащие Соединенных Штатов уничтожили всю тяжело транспортируемую технику и оборудование. Безопасный коридор на севере САР, свободный от курдских вооруженных группировок, был сформирован по итогам российско-турецких переговоров. Турки также участвуют в патрулировании территорий в этой местности.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Аль-Шуйтат на востоке провинции Дейр-эз-Зор прошла забастовка учителей, которые потребовали выплатить им зарплаты, а также начать восстановление школ и в целом образовательного сектора в регионе. Напомним, действующие оккупационные власти, состоящие большей частью из боевиков Сирийских демократических сил (SDF)****, до сих пор не предприняли никаких мер в рамках мирного строительства после того, как были выбиты террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Напротив, курды-радикалы развернули целую систему притеснений против не согласных с их оккупацией граждан и жителей арабского происхождения, составляющих этническое большинство во всем Заевфратье.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям Step News Agency, в окрестностях города Аз-Зарзур к юго-востоку от Идлиба отмечались столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ). Стоит отметить, что данные террористические бандгруппы регулярно нарушают перемирие в Идлибской зоне деэскалации, из-за чего правительственные войска САР зачастую вынуждены предпринимать ответные военные меры.

Вертолеты ВВС САР сбросили бомбы на объекты джихадистов недалеко от населенного пункта Маарзита, находящегося в юго-западной части Идлиба, после очередных провокационных обстрелов со стороны боевиков, передает UFUQ Media Center. Кроме того, согласно информации данного агентства, ВКС РФ между тем провели бомбардировку позиций террористов в окрестностях Ракаи и Кафр-Саджны. Данные о понесенном исламистами уроне в настоящее время устанавливаются.

Провинция Ракка

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о скором возобновлении работы пограничного перехода на окраине города Тель-Абъяд у границы с Турцией, на правом притоке реки Белих, передает военный источник в Twitter (@markito0171). Таким образом, блокпост вновь заработает спустя пять лет после его закрытия по причине присутствия на этих территориях боевиков ИГ1 и курдских группировок. Ранее Тель-Абъяд был освобожден от Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), в рамках антитеррористической военной операции Анкары «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.