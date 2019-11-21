Меморандум РФ и Турции подарил Сирии покой после террора курдских боевиков и США

Москва, 21 ноября. Совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными значительно снизило напряженность в САР. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это очень серьезный вклад, после того, как Путин с Эрдоганом договорились о том, что на турецко-сирийской границе вместе с турками будет вести патрулирование российская полиция, напряженность там достаточно снизилась, нет такого кровопролития, которое могло бы продолжаться», — пояснил эксперт.

Литовкин также добавил, что захват американцами нефтяных месторождений в Сирии остается серьезной проблемой для Дамаска. Эксперт подчеркнул, что американцы никогда не боролись с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), так как единственной целью вторжения США в Сирию был захват нефтяных месторождений, передает «НьюИнформ».

«США, войдя в Сирию, никогда не боролись против террористов, более того, они за спиной террористов пытались свалить правительство Башара Асада с одной единственной целью — им нужна была сирийская нефть», — добавил Литовкин.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на севре Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

В конце октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне заявили о готовности применить свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

США признают, что главной причиной их присутствия в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют. При этом кражу сирийской нефти обеспечивают курдские террористы и наемники американской ЧВК Blackwater, которые недавно прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу и экспорт сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.