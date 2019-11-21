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Путин пошутил о «президентских амбициях» депутата Чилингарова

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Путин пошутил о «президентских амбициях» депутата Чилингарова

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин пошутил про депутата Госдумы Артура Чилингарова, который во время церемонии награждения в Кремле «посягнул» на место главы государства.

Видео забавного момента опубликовал журналист Дмитрий Смирнов. Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле депутат перепутал пюпитры и встал на место президента.

«Рано еще!» — выкрикнул голос из зала.

Чилингаров подошел к своему пюпитру и подтвердил, что «там [у президентского пюпитра] еще рано».

«Надо присматриваться начинать!» — пошутил о «президентских амбициях» Чилингарова российский лидер.

Напомним, 21 ноября в Кремле президент России вручал ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, спорта, медицины и производства. Награды в этот день из рук главы государства получили 47 человек.

Среди награжденных были композитор Александра Пахмутова, которой вручили орден Андрея Первозванного, а также пилоты аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые получили звания героев России.

В четверг Путин также стал одним из первых пассажиров поезда МЦД. Президент России прибыл на церемонию открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам на Белорусском вокзале в Москве.

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Источник: РИА Новости
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