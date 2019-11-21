Донбасс сегодня: артиллерия бьет по Донецку, комбриги ВСУ скрывают потери

Донбасс, 21 ноября. Украинская армия снова ударила из тяжелой артиллерии по пригороду Донецка. Бойцы ВСУ мерзнут из-за нехватки зимней формы. Украинские командиры скрывают потери личного состава и не допускают журналистов в места дислокации частей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) за прошедшие сутки отмечено шесть нарушений со стороны киевских силовиков. Огонь открывался по пяти районам Донецкой Народной Республики. На донецком направлении украинская армия снова использовала тяжелую 152-мм артиллерию. Обстрелам подверглись Ясиноватая, Спартак, Коминтерново и другие населенные пункты.

Личный состав ВСУ торгует оружием со складов

Как сообщает управление Народной милиции ДНР, у командования киевской Операции объединенных сил (ООС) не получается предотвратить массовые хищения оружия и боеприпасов со складов ракетно-артиллерийских вооружений ВС Украины. Накануне стало известно о выявлении крупной недостачи на одном из оружейных складов ВСУ. Это вынудило армейское руководство провести проверку сохранности вооружения во всех передовых частях и соединениях украинской армии.

Кроме представителей Генштаба ВСУ в состав комиссии вошли сотрудники СБУ и МВД. Уже известны первые результаты работы комиссии. В селе Заможное Донецкой области обнаружен очередной тайный склад вооружения. Из схрона, который располагался в зоне ответственности 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, проверяющие изъяли три ручных противотанковых гранатомета, четыре тротиловых шашки, 200 патронов и 11 гранат к подствольному гранатомету. Ранее все это добро находилось на вооружении бригады и было похищено с целью дальнейшей продажи. Комиссия продолжает работу.

У военнослужащих ООС не хватает зимней формы

По указанию командования ВСУ командиры украинских подразделений должны до 27 ноября провести строевые смотры во всех частях. Основная цель смотров — проверка соответствия зимней формы военнослужащих необходимым требованиям. По данным оборонного ведомства ДНР, проблемы с зимним обмундированием возникли у личного состава 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в городе Гайсин Винницкой области.

Напомним, недавно на вещевом складе этой бригады произошел пожар, который нанес убытки на сумму 750 тысяч гривен (1,9 млн. руб.). В организации поджога подозревался командир бригады Геннадий Шаповалов. Комбриг, зная, что зимняя форма сгорела в пожаре, приказал командирам подразделений закупать обмундирование за свой счет, угрожая снять денежные премии и надбавки.

Журналистов не пускают на военные объекты в зоне ООС

В Станично-Луганском районе командир 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ закрыл допуск журналистам на военные объекты, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР. В Луганске считают, что запрет допуска СМИ — это попытка командира бригады полковника Котенко скрыть от общественности факты небоевых потерь в подразделении.

Командир бригады также запретил своим подчиненным давать украинским корреспондентам какие-либо комментарии. Напомним, ранее представители прессы и ТВ прибыли в Станицу Луганскую для проведения репортажей с места торжественного открытия восстановленного моста.

ВСУ размещают бронетехнику в жилых кварталах

Украинские военнослужащие под руководством своих командиров продолжают размещать военную технику рядом с жилым сектором, сообщает спикер УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Разведка защитников Луганска обнаружила 14 единиц бронетехники ВСУ в населенных пунктах Золотое, Троицкое, Трехизбенка и Крымское Луганской области. Технику разместили военные 72-й, 59-й и 14-й бригад ВСУ. Всего в этих населенных пунктах размещено восемь боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и две бронированные разведывательно-дозорные машины.