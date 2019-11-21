Награждение военных юристов РФ состоялось в центре «Патриот»

Москва, 21 ноября. Награждение сотрудников юридической службы ВС РФ по итогам этого года состоялось в конгрессно-выставочном центре «Патриот», заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Почетную грамоту президента России, медали Минобороны РФ «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества» и другие награды получили отличившиеся в этом году военные юристы России. Цаликов отметил их важную роль в работе военного ведомства.

«Важность и значимость вашего труда заключается в обеспечении соблюдения прав и законных интересов военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил и, конечно, отстаивании интересов министерства обороны в хозяйственных спорах», — приводит его слова пресс-служба военного ведомства.

Кроме того, подчеркнул Цаликов, военные юристы создают благоприятные условия и необходимый микроклимат для военнослужащих. Эту работу они проводят совместно с представителями военно-политических органов. Он отметил, что специалистам следует продолжать увеличивать качество досудебной работы с военнослужащими.

По мнению первого заместителя главы Минобороны РФ, в том, что более 90% россиян одобряют и поддерживают российскую армию, также есть заслуга военных юристов. Цаликов пожелал участникам встречи успехов на пути в продвижении благосостояния ВС РФ.

Накануне Минобороны России показало видео испытаний известных артиллерийских установок 2С7М «Малка» в Кузбассе.