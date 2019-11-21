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Кемерово готовится к крупнейшему в России параду Дедов Морозов

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Кемерово готовится к крупнейшему в России параду Дедов Морозов

Кемерово, 21 ноября. Парад Дедов Морозов пройдет 26 декабря в Кемерово, по центру города прогуляются тысяча зимних волшебников.

Глава регионального департамента культуры Марина Евса сообщила, что на парад пригласили специалиста из Книги рекордов России.

«Мы хотим установить рекорд по самому массовому параду Дедов Морозов», — пояснила чиновница, ее слова приводит «Газета Кемерова».

По словам Евсы, Деды Морозы пройдут по Советскому проспекту. Власти пригласили всех желающих принять участие в красочном шоу.

Напомним, что 12 ноября в Кемерово начали украшение главной елки региона. Власти купили ель за 18 млн рублей и планируют украсить ее лампочками цвета российского флага.

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