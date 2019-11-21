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Клинцевич заявил, что «Белые каски» за свои преступления должны предстать перед судом

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Клинцевич заявил, что «Белые каски» за свои преступления должны предстать перед судом

Москва, 21 ноября. «Белые каски» за свои многочисленные преступления уже давно должны предстать перед судом и ответить за свои злодеяния. Соответствующее заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он обратил внимание на то, что «Белые каски» всегда работали как провокаторы и занимались инсценировкой преступлений. По словам Клинцевича, через западные СМИ давалась заведомо ложная информация в отношении деятельности Дамаска, Асада, российских ВКС и ВС РФ в Сирии.

«Эта организация по сути своей является преступной и нуждается в осуждении, а отдельные ее члены должны предстать перед судом», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

«Белые каски» занимаются распространением фейковой информации, направленной против правительства Сирии во главе с Башаром Асадом. Его бездоказательно обвиняют в применении химического оружия. Как указал Клинцевич, эти обвинения использовались США для того, чтобы начать бомбардировки в Сирии. Таким образом, «Белые каски», следы преступлений которых подчищают западные спецслужбы, причастны к гибели мирных людей.

Напомним, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев 21 ноября на площадке МИД РФ презентовал свою книгу под названием «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации». В ней подробно описаны показания свидетелей преступлений псевдогуманитарной организации «Белые каски» на территории Сирии. 

Клинцевич заявил, что «Белые каски» за свои преступления должны предстать перед судом

Клинцевич подчеркнул, что деятельность «Белых касок» связана с террористическими организациями, за которыми стоят западные спецслужбы. По словам сенатора, в книге Григорьева написано «про английскую разведку, которая фактически является куратором «Белых касок».

«Бороться с этими преступниками, конечно, нужно, чем мы и занимаемся, выпуская такие книги. Она уже переведена на английский язык и, безусловно, распространится в других странах», — заявил Клинцевич.

Он также обратил внимание на то, что достаточно объемная доказательная база дает основание для того, чтобы следственные органы и международное сообщество уже занялись делом «Белых касок» и продолжили расследовать их преступления.

«И официальный Дамаск, и его правоохранительные органы должны будут возбудить уголовные дела в отношении главарей «Белых касок» с требованием привлечения их к международному трибуналу. Ведь в результате их действий гибли мирные люди», — резюмирует Клинцевич, отметив, что «Белые каски» — это преступники, не больше и не меньше».

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