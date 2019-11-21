Клинцевич заявил, что «Белые каски» за свои преступления должны предстать перед судом

Москва, 21 ноября. «Белые каски» за свои многочисленные преступления уже давно должны предстать перед судом и ответить за свои злодеяния. Соответствующее заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он обратил внимание на то, что «Белые каски» всегда работали как провокаторы и занимались инсценировкой преступлений. По словам Клинцевича, через западные СМИ давалась заведомо ложная информация в отношении деятельности Дамаска, Асада, российских ВКС и ВС РФ в Сирии.

«Эта организация по сути своей является преступной и нуждается в осуждении, а отдельные ее члены должны предстать перед судом», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

«Белые каски» занимаются распространением фейковой информации, направленной против правительства Сирии во главе с Башаром Асадом. Его бездоказательно обвиняют в применении химического оружия. Как указал Клинцевич, эти обвинения использовались США для того, чтобы начать бомбардировки в Сирии. Таким образом, «Белые каски», следы преступлений которых подчищают западные спецслужбы, причастны к гибели мирных людей.

Напомним, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев 21 ноября на площадке МИД РФ презентовал свою книгу под названием «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации». В ней подробно описаны показания свидетелей преступлений псевдогуманитарной организации «Белые каски» на территории Сирии.

Клинцевич подчеркнул, что деятельность «Белых касок» связана с террористическими организациями, за которыми стоят западные спецслужбы. По словам сенатора, в книге Григорьева написано «про английскую разведку, которая фактически является куратором «Белых касок».

«Бороться с этими преступниками, конечно, нужно, чем мы и занимаемся, выпуская такие книги. Она уже переведена на английский язык и, безусловно, распространится в других странах», — заявил Клинцевич.

Он также обратил внимание на то, что достаточно объемная доказательная база дает основание для того, чтобы следственные органы и международное сообщество уже занялись делом «Белых касок» и продолжили расследовать их преступления.